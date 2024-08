Stiri pe aceeasi tema

- Una din patru plati facute de un client Revolut, in semestrul I din 2024, a fost pentru achizitii de la supermarket-uri si magazine alimentare, arata compania intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. In primele sase luni ale anului, romanii au efectuat aproape 232 de milioane de plati catre comercianti…

- Romanii au comandat in prima luna de vara din acest an de doua ori mai multa inghetata fata de aceeasi perioada a anului trecut, prin intermediul unei aplicatii de livrare, aromele de ciocolata, fistic si caramel fiind cele mai cautate. “In fiecare vara, inghetata ramane desertul preferat al sezonului.…

- Liber la angajari in Sanatate. Peste 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, scoase la concurs in perioada urmatoare Liber la angajari in Sanatate: Guvernul a aprobat organizarea de concursuri pentru 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar. Cele mai multe, adica 861, vor fi ocupate la Spitalul…

- Theo Rose a recunoscut ca relația cu Anghel Damian s-a schimbat dupa ce au devenit parinți. Sasha Ioan, fiul lor, va implini in curand varsta de 1 an.Theo Rose și Anghel Damian, care traiesc o frumoasa poveste de dragoste de doi ani, au trecut recent printr-o perioada dificila in relația lor. Cuplul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care modifica legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, in vederea simplificarii procedurilor administrative, reducerea birocratiei, sporirea ordinii si sigurantei publice, cat si a vietii si integritatii corporale a persoanelor. Astfel,…

- Programul „Litoralul pentru toți” incepe in 31 mai. Preturile pentru o noapte de cazare in statiunile de la Marea Neagra incep de la 35 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea noii ediții a programului social „ Litoralul pentru toți ”, intre 31 mai și 20 iunie. Potrivit…

- Deși datele oficiale arata ca inflația in Europa se modereaza, impactul asupra populației ramane semnificativ, evidențiind o disonanța intre statistici și realitatea cotidiana. Rata inflației a atins varfuri de doua cifre in 2022, dar a inceput sa scada, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Sarbatoarea Paștelui aduce cu sine o varietate de preparate culinare tradiționale, fiecare țara avand propriile sale obiceiuri și preferințe. Daca in Romania pasca și mielul sunt la mare cautare, in Italia se lauda cu „Agnello al Forno”, Grecia cu „Magiritsa”, iar Spania cu „Torrijas”