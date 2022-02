S-a schimbat CODUL RUTIER! Permisul auto se suspendă 6 luni la această GREȘEALĂ CODUL RUTIER s-a modificat, iar șoferii care comit aceste greșeli risca sa ramana fara permisul de conducere jumatate de an și nu trei luni cum era pana acum. Astfel, daca pentru unele dintre abaterile existente și inainte se pot aplica de-acum amenzi in cuantum mai mare decat anterior, de puțina vreme au fost adaugate mai multe amenzi noi. S-a schimbat CODUL RUTIER! Permisul auto se suspenda 6 luni la aceasta GREȘEALA Perioada de suspendare a permisului a crescut ea de la 90, cat era inainte, la 180 de zile pentru anumite fapte grave, arata noul COD RUTIER. Totodata, perioadele de suspendare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor propune majorarea amenzilor pentru lipsa taxei de drum (rovinieta), sancțiunile urmand sa creasca cu sume cuprinse intre 25 de lei in cazul autoturismelor pana la peste 11.000 de lei la camioane grele Mai exact, pentru categoria B, amenda crește de la 250 de lei la 275 de…

- De azi, amenzi mai mari pentru șoferii iresponsabili! Ce modificari au fost aduse Codului rutier. Codul Rutier se schimba de astazi, 1 februarie 2022, iar comportamentul agresiv in trafic va fi pedepsit dur, astfel ca șoferii trebuie sa cunoasca modificarile care s-au produs. Amenzile pentru șoferii…

- Codul Rutier 2022 modificat, publicat in Monitorul Oficial. De cand va incepe sa fie pedepsit comportamentul agresiv Codul Rutier 2022 modificat, publicat in Monitorul Oficial. De cand va incepe sa fie pedepsit comportamentul agresiv Ordonanța de Guvern privind noile modificari la Codul Rutier a fost…

- Este interzisa ținerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod atat a telefonului mobil, cat și a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu funcția de inregistrare ori redare text, foto sau video, de catre conducator, in timpul conducerii vehiculului aflat in mișcare. Nerespectarea acestei norme de…

- Codul rutier sufera modificari, din nou. Șoferii care fac acest gest pot sa se aleaga cu amenzi, deși pana acum nu era prevazuta vreo sancțiune pentru acest lucru. Mare atenție, șoferi! Codul rutier se schimba, la fel ca și condițiile in care se aplica sancțiuni. Sunt vizați șoferii care imprumuta mașina…

- Un accident rutier s-a produs in localitatea Lechința, Bistrița Nasaud. In incident au fost implicate un autocar cu 30 de persoane și o autocisterna cu incarcatura de combustibil. 15 persoane au fost ranite, dintre care 13 au prezentat leziuni minore, iar doua sunt in stare grava. Un barbat a intrat…

- Traficul a fost blocat pe DN2E85, la ieșirea din Poșta Calnau, din cauza unui accident rutier grav, produs in aceasta seara, in jurul orei18:30. Conform datelor poliției, trei autoturisme au fost implicate in eveniment. Potrivit reporterbuzoian.ro, o mașina este rupa in doua. In jumatate din fața o…

- O tanara a fost internata, iar alte doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, dupa ce mașinile in care se deplasau au intrat in coliziune pe traseul Chișinau-Hincești.