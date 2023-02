Stiri pe aceeasi tema

- Anul scolar 2023 - 2024 va avea 36 de saptamani de cursuri, urmand sa inceapa la data de 11 septembrie 2023.Structura anului școlar va fi urmatoarea:11 septembrie - 27 octombrie 2023 - cursuri;28 octombrie - 5 noiembrie 2023 - vacanta;6 noiembrie - 22 decembrie 2023 - cursuri;23 decembrie 2023 - 7 ianuarie…

- Anul scolar 2023 – 2024 va incepe pe 11 septembrie si va avea 36 de saptamani cuprinse in cinci module, urmand sa se incheie pe 21 iunie, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Educatiei pus in consultare publica, preluat de Agerpres. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana Verde” ar urma sa…

- Anul scolar 2023 – 2024 va incepe pe 11 septembrie si va avea 36 de saptamani cuprinse in cinci module, urmand sa se incheie pe 21 iunie, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Educatiei pus in consultare publica . Programele „Scoala altfel” si „Saptamana Verde” ar urma sa se desfasoare, la…

