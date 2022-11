Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Carlos (49 de ani) și Gilberto Silva (46 de ani), foști campioni mondiali cu naționala Braziliei in 2002, considera ca gigantul sud-american va cuceri al șaselea trofeu din istorie la Campionatul Mondial din Qatar. ...

- Hassan Al Thawadi (44 de ani), membru in cadrul Comitetului FIFA pentru Organizarea Campionatului Mondial din Qatar, a avut un discurs dur inainte de inceperea turneului final. Campionatul Mondial din Qatar incepe duminica seara, cu duelul dintre țara gazda și Ecuador. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Duminica, in ziua in care Campionatul Mondial din Qatar pornește la drum, naționala Romaniei disputa un meci amical la Chișinau, in compania Republicii Moldova. Entuziasmul general de peste Prut, nascut in jurul acestui meci in ultimele ziel, a fost preluat și de oamenii din anturajul naționalei noastre.…

- Romania și Slovenia se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 18:30, intr-un meci amical la Cluj-Napoca. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Urmatorul amical al „tricolorilor”, Moldova - Romania, va avea loc pe 20 noiembrie, la Chișinau, de la ora 20:30. LIVE de la ora 18:30 »…

- Amine Harit (25 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Marseille, s-a accidentat la genunchi in partida cu AS Monaco (3-2) și are șanse infime sa se mai recupereze pana la Campionatul Mondial din Qatar. Parca a avut o premoniție Amine Harit inaintea confruntariii cu Marseille, de pe stadionul din Montecarlo.…

- Organizarea Campionatului Mondial de fotbal din Qatar a dus totul la superlativ. Fiecare echipa nationala are la dispozitie un adevarat palat in care iti stabileste sediul pe durata competitiei.

- Luis Enrique (52 de ani), selecționerul naționalei Spaniei, a anunțat lotul pe care „furia roja” se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Spania și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Selecționerul Luis Enrique a facut marele…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei se reunește, duminica, 28 august, pentru ultimele doua partide oficiale din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2023. Tricolorele vor disputa ambele meciuri din luna septembrie in deplasare, conform urmatorului program: 2 septembrie, ora 19.00: Lituania…