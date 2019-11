Stiri pe aceeasi tema

- O turista a supraviețuit doua zile în larg într-o barca, în apropierea Greciei, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, scrie BBC. Kushila Stein, în vârsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata din Marea Egee, la nord de insula Creta, duminica. În…

- Un migrant si-a pierdut viata, doi sunt dati disparuti, iar sase au fost raniti in urma unei coliziuni produse miercuri dimineata intre o ambarcatiune cu migranti si o nava de patrulare a Garzilor de coasta elene in apropiere de insula greaca Kos, informeaza AFP. Coliziunea a avut loc in timp ce era…

- In data de 03.10.2019, in urma activitatilor informativ operative desfasurate, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr un autocar ce efectua curse pe ruta Turcia…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, au revenit in tara dupa o misiune de trei luni incheiata cu succes, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), fiind efectuate…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104, din cadrul Garzii de Coasta, s au intors miercuri acasa dupa o misiune de trei luni, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX .Un numar de 484 de persoane au fost…

- Un velier pavilion Olanda este cautat, vineri seara, de nave ale Garzii de Coasta si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, dupa ce ar fi disparut in Marea Neagra, la bordul sau aflandu-se un cetatean austriac potrivit news.roPotrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in…

- "Stim ca e drum lung si ca trebuie sa indeplinim multe cerinte, insa noi suntem pregatiti sa mergem pe aceasta cale. Albania a facut totul pentru a asigura ca merita sa intre in aceasta noua faza", a spus Rama la Berlin.Vineri, Rama a avut o intrevedere cu Angela Merkel, cancelarul federal…

- Politia elena a anuntat ca a folosit miercuri gaze lacrimogene pentru a linisti un protest violent al migrantilor intr-o tabara supraaglomerata de pe insula Lesbos, relateaza dpa. In jur de 50 de tineri migranti au declansat protestul, cerand sa fie transferati din tabara de refugiati Moria in Grecia…