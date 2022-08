S-a rupt un element de la podul peste Arieș, în zona Micro 3 In zona podului peste Arieș din Micro 3, a aparut un pericol public dupa ce un element de la pod a fost rupt de o autoutilitara. Este vorba despre un limitator de inalțime de la podul peste Arieș, care a fost rupt, anunța RefleqtMedia. La fața locului au intervenit și polițiștii, intrucat este in pericol [...] Articolul S-a rupt un element de la podul peste Arieș, in zona Micro 3 apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

