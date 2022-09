Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- Alti 25 de cetateni americani au fost inclusi pe "lista neagra" de catre Rusia "ca raspuns la sanctiunile constante ale administratiei Biden impotriva cetatenilor rusi", a anuntat luni la Moscova ministerul rus al Afacerilor Externe, informeaza The Guardian.

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…