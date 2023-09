Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Botoșani s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus beat. Șoferul a fost reclamat la 112 chiar de soția lui. In baza informațiilor, polițiștii l-au identificat in trafic pe șofer, l-au oprit și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Au trecut aproape 20 de ani de la moartea lui Dan Spataru. Celebrul artist și-a incheiat socotelile cu treburile lumești pe data de 8 septembrie 2004, cand a suferit un infarct. Puțin știu ca, indragitul artist a avut o poveste de iubire interzisa cu una dintre cele mai frumoase actrițe. Povestea de…

- Președintele Franței și soția lui traiesc o poveste de dragoste cu totul neconvenționala. Cuplul a starnit deseori curiozitatea la nivel internațional, din cauza diferenței de varsta dintre cei doi parteneri de viața. Cați ani ii despart pe Emmanuel Macron și Brigitte. Foto Cum s-au cunoscut Macron…

- Gabriela Prisacariu l-a filmat pe Dani Oțil intr-o ipostaza induioașatoare, dupa nunta religioasa. Soția prezentatorului TV le-a aratat oamenilor din mediul online și verighetele pe care au ales sa le poarte.

- lie Nastase implinește astazi 77 de ani și petrece departe de Romania, in Turcia. Ioana, soția lui, s-a gandit sa ii faca o surpriza frumoasa, departe de ochii curioșilor. Cum l-a surprins aceasta pe marele tenismen in Turcia, a spus chiar el, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars.

- Simona Patruleasa și Sabin Ivanof s-au casatorit in anul 2008, iar acum, la 15 ani de la nunta, prezentatoarea de la Kanal D a luat decizia de a imbraca din nou rochia de mireasa. Vedeta a dezvaluit cum o cheama, de fapt, in buletin.In anul 2008, Simona Patruleasa și Sabin Ivanof iși uneau destinele…

- Wendy Rush, care este casatorita cu Stockton Rush, directorul executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan, este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic, scrie News.ro, care preia New York Times.Wendy Rush este stra-stranepoata…