Ludovic Orban a spus despre Florin Citu ca „probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine” pentru a-i putea ulterior convinge pe altii, mentionand ca nu i-a cerut acestuia sa se retraga din competitie. Declarațiile umilitoare pentru Florin Cițu au fost facute de Orban chiar in fața susținatorilor premierului, […] The post S-a rupt lantul de iubire? Orban rade de Citu pe seama candidaturii la sefia PNL first appeared on Ziarul National .