- Borisov a sugerat si ca presedintele Rumen Radev il hartuieste si il spioneaza cu o drona. La randul sau,Radev a confirmat ca detine o drona, calificand restul informatiilor ca fiind rezultatul "fanteziei si paranoiei" lui Borisov. "Borisov a predat voluntar guvernul Bulgariei puterilor din spatele…

- Premierul bulgar Boiko Borisov se afla intr-o situatie dificila, dupa ce fotografii care ar fi fost facute in dormitorul sau, in care apare dormind alaturi de o arma si o gramada de bani, au fost furnizate presei, a relatat publicatia BalkanInsight. Borisov a sugerat si ca presedintele Rumen Radev il…

- Bulgaria este zguduita de un uriaș scandal intre premierul Boiko Borisov și președintele Rumen Radev. Scandalul nu este in jurul unor politici publice ci seamna a film de acțiune cu spioni. Prim-ministrul țarii, Boiko Borisov l-a acuzat pe președintele Rumen Radev ca il supravegheaza cu o drona in timp…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a negat joi acuzatii ca ar fi folosit o drona pentru a face fotografii premierului Boiko Borisov in dormitorul acestuia, dintre care unele au circulat online, relateaza dpa.Borisov l-a acuzat pe Radev ca l-a ''spionat cu o drona'' dupa ce ar fi aparut imagini…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat duminica ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat in Bulgaria 72 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat sambata ca este in favoarea mentinerii deschiderii frontierelor europene pentru lucratorii sezonieri, dar s-a opus calatoriilor acestora care ar putea reprezenta un risc in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. "In ceea ce priveste libera circulatie…

- Bulgaria amana planul de aderare la euro si la uniunea bancara, din cauza pandemiei de coronavirus Criza globala provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) va amana pana in 2021 aderarea Bulgariei la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb) si la uniunea bancara, a declarat luni guvernatorul Bancii…