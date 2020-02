S-a rupt aţa în industria confecţiilor în sistem lohn Industria confectiilor in sistem lohn este in continua schimbare. Anuntul facut in urma cu cateva zile de catre o mare companie din industria usoara a nascut semne de intrebare privind evolutia productiei in sistem lohn. Dupa 30 de ani de existenta, Modexim isi inchide portile. Toti cei aproximativ 300 de angajati vor fi disponibilizati. Actionarii au luat decizia sa inchida activitatea de producere de confectii la Craiova. Cunoscuta de la inceputuri sub denumirea de „fabrica de confectii“, Modexim a fost emblema Craiovei in acest domeniu de activitate. In trecut, fabrica a avut mult mai multi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

