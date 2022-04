Constantin Budescu (33 de ani) a avut parte de o accidentare dura in prima repriza a meciului FC Voluntari - Farul, din etapa #3 a play-off-ului Ligii 1. Folosit titular de Liviu Ciobotariu, Budescu a rezistat pe teren doar 34 de minute. Fara sa fie atins de vreun adversar, mijlocașul ilfovenilor s-a prabușit pe gazon in momentul in care o minge a venit spre el. A acuzat dureri la piciorul stang și nu aputut fi scos de pe teren decat pe targa. ...