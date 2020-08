S-a ridicat mizeria din piaţa Brestei, a rămas paragina Primaria Craiova a trimis Salubritatea, operatorul de salubrizare al orasului sa ridice mizeria din fosta piata din Brestei. Acum, locul este curat, dar ramane tot insalubru si la mana locuitorilor din zona In data de 10 august a.c. prezentam in GdS situatia fostei piete din Brestei. Precizam atunci ca piata este o groapa de gunoi si un loc insalubru. Mai mult, halele destinate comerciantilor de produse agro-alimentare au fost transformate in garaje de catre locuitorii din blocurile invecinate.Spuneam la acel moment ca o investiti un milion de lei a fost transformat intr-o adevarata hazna. Hala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

