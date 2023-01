In sfarșit, problema cooptarii orașului Ștefanești in ADI Transport și efectuarea serviciului pe toate cele 5 trasee a fost rezolvata. Incepand cu 1 iulie 2023 vom avea transport public și in Ștefanești! Personal, am facut tot ceea ce a fost posibil pentru funcționarea transportului public metropolitan in Ștefanești, ca raspuns la multiplele mesaje ale cetațenilor […]