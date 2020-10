Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, vineri, la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca Guvernul are in vedere o testare in masa a populatiei, Ludovic Orban a spus ca "iluzia testarii in masa este vanduta de catre PSD de la inceputul pandemiei". "La ora actuala testarea se face prin intermediul aparatelor Real Time PCR. Noi am…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca Guvernul pe care il conduce se lupta sa gestioneze cat mai bine criza Covid-19 din țara noastra astfel incat romanii sa duca o viața cat mai normala. Orban a explicat in acest sens ca masurile luate de autoritați țin cont de aspectul local al pandemiei.Citește…

- Guvernul nu urmareste sa ajunga la un "lockdown", obiectivul acestuia fiind reducerea si stoparea ratei de infectare, a afirmat joi premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres."Noi nu urmarim sa ajungem la un "lockdown", am spus din capul locului. Obiectivul nostru este sa reducem rata de infectare,…

- PNL va solicita in plenul Parlamentului retrimiterea raportului la rectificarea bugetara la Comisiile de buget-finante, a declarat, duminica, la Iasi, premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres. Acesta a adaugat ca nu sunt posibile cheltuielile cuprinse in acesta, deoarece s-ar risca ajungerea tarii…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, le-a cerut parlamentarilor sa țina un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus. Astfel ca toți parlamentarii s-au ridicat in picioare și pentru cateva secunde a fost un moment de liniște totala.„Alegerile reprezinta…

- Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban.