Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru spune ca in China si India a fost reluata productia de materie prima pentru medicamente, motiv pentru care nu mai este criza in ceea ce priveste produsele medicamentoase pe baza de paracetamol.

Conform sursei citate, fabricile au reluat productia de materie prima in China si India.

Specialistul explica faptul ca, prin centrul de coordonare aflat la Ministerul Sanatatii, autoritatile afla in timp real stocurile de…