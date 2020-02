S-a reluat licitația pentru reconstrucția podului feroviar de la Grădiștea pe unde trenurile nu mai circulă de aproape 15 ani ​CFR a publicat pe portalul SICAP un nou anunț de participare pentru modernizarea liniei de cale ferara București - Giurgiu, cel mai important obiectiv fiind podul de la Gradiștea, prabușit în 2005. Valoarea estimata a contractul este 458 milioane lei. Durata contractului este 91 luni, dintre care șase luni proiectare și 24 luni execuție lucrari. Podul feroviar de peste Argeș, de lânga localitatea Gradiștea, s-a prabușit din cauza unor inundații în 2005 și de atunci drumul dintre București și Giurgiu necesita un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul.



