Stiri pe aceeasi tema

- Traficul va fi reluat joi, 21.04.2022, incepand cu ora 9:00, pe pasajul rutier peste calea ferata de la Gaești, de pe DN 61 (km 77+200) cu restricții de viteza de 30 de km/h, urmand ca dupa finalizarea tuturor lucrarilor ramase de executat sa se revina la viteza normala de tranzit. ”Antreprenorul a…

- De astazi, s-a reluat circulația pe pasajul peste calea ferata pe DN 61, in zona Gaești The post De astazi, s-a reluat circulația pe pasajul peste calea ferata pe DN 61, in zona Gaești first appeared on Partener TV .

- OUG 195 din 2022 privind circulația pe drumurile publice nu stabilește un regim diferențiat intre drumurile expres și drumurile național-europene atat in ceea ce privește viteza maxima admisa pe cele doua categorii de drumuri naționale, cat și din perspectiva regimului de circulație aplicabil acestora.…

- URBIS Baia Mare anunța ca de sambata, 26 martie, pana duminica, 27 martie, ora 19.00, se deviaza circulația autobuzului de pe linia 24/28 ca urmare a unor lucrari la calea ferata de la intrarea in satul Sasar. „In perioada sambata 26.03.2022, ora 7:00 – duminica 27.03.2022, ora 19:00, datorita lucrarilor…

- Traficul feroviar intre Ramnic si Sibiu este blocat miercuri dupa-amiaza in zona Pausa din Calimanesti in urma unui accident rutier produs pe centura ocolitoare a statiunii si soldat cu decesul unui tanar de 21 de ani, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Liu Peng este mecanic de intreținere a trenurilor de mare viteza de peste 7 ani. El are sarcina de a verifica echipamentul de inalta tensiune și fiecare șurub al trenului pentru buna funcționare, dar mai ales pentru siguranța calatorilor. Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul…

- Au fost introduse sancțiuni pentru șoferii agresivi in trafic. Ordonanța impune pentru astfel de abateri amenzi cuprinse intre 580 de lei de 725 de lei, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile;Sunt inasprite și pedepsele pentru incalcarea regulilor pe autostrada.Circulatia…

- Joi a fost adoptata Ordonanța de Guvern pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice. Astfel, se reglementeaza in concret mecanismele de sancționare a abaterilor prin raportare la gradul de pericol social al acestora, definirea…