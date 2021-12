S-a reluat circulatia pe ambele benzi ale Podului peste raul Prut (Giurgiulesti).

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunta, miercuri, ca s-a reluat circulatia pe ambele benzi ale Podului peste raul Prut de la Giurgiulesti. Lucrarile de consolidare ale podului au fost realizate in conformitate cu graficul convenit si se afla in avans cu 2 luni fata de termenul contractual, potrivit news.ro. ”Miercuri,…

- Liberty Steel Group a alocat 5,5 milioane de euro pentru consolidarea operatiunilor de productie si o mai buna automatizare a Laminorului de Benzi la Cald de la Galati. Investitiile in automatizare vor creste productivitatea, anunta reprezentantii combinatului siderurgic.

- Vasluianul infectat cu varianta COVID Omicron vrea sa isi pastreze anonimatul, mai ales ca vecinii deja au inceput sa aiba o atitudine ostila fata de el.Barbatul de 59 de ani este izolat intr-un apartament situat la un etaj superior intr-un bloc din Barlad. Vecinii sunt panicati ca s-ar putea infecta…

- Tulpina Omicron a coronavirusului, confirmata de INSP la doi romani Foto: www.who.int. Infectarea cu tulpina Omicron a coronavirusului a fost confirmata de Institutul National de Sanatate Publica la doi români. Acestia au fost pasageri ai cursei Africa de Sud - Bucuresti, care…

- Primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate astazi in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui.In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit…

- Un barbat din Republica Moldova care incerca sa vanda in Romania medicamentul Arbidol, adus din Rusia, s-a ales cu dosar penal, informeaza Ziarul de Iași . Acesta a pus la comercializare, pe internet, 11 cutii, deși medicamentul nu este autorizat in țara noastra pentru tratarea COVID-19. In acest caz,…

- In comemorarea Sfantului Martin, episcop de Tours, joi, 11 noiembrie 2021, Monseniorul Petru Sescu va fi hirotonit episcop, prin impunerea mainilor PS Iosif Pauleț, episcop de Iași, in cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate in Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași, la ora 10.30.…

- Ministrul desemnat la Ministerul român Afacerilor Externe, Dan Barna, a afirmat, la audierea din comisiile parlamentare, ca Republica Moldova mai are rezerve de gaz pentru câteva zile si ca acesta este un moment în care România trebuie sa intervina. Marți, în…