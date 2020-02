S-a relaut tratamentul fără interferon pentru pacienții cu hepatita C Incepand de saptamana viitoare, 17.500 de pacienți adulți și 100 de copii și adolescenți ci Hepatita C vor primi tratament fara interferon de la medicii gastroenterologi și infecționiști aflați in contract cu CNAS, din centrele acreditate. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca, incepand cu data de 5 februarie, s-a reluat prescrierea […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

