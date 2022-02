Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru titlu in Premier League s-a relansat! Liderul clasamentului, Manchester City a fost invinsa dramatic pe teren propriu de Tottenham Hotspur, scor 2-3, oaspeții au marcat golul victoriei in prelungiri.

- Manchester City a fost invinsa acasa de Tottenham, scor 2-3, in derby-ul etapei 26 din Premier League. „Cetațenii” raman lideri, cu 63 de puncte in 26 de meciuri jucate. Liverpool s-a apropiat insa la 6 lungimi de trupa lui Guardiola, iar „cormoranii” au și un meci in minus. Manchester City - Tottenham,…

- Southampton - Manchester City se joaca azi, de la 19:30, intr-o partida care conteaza pentru runda a 23-a din Premier League. „Cetațenii” sunt pe primul loc, cu un avans mare fața de Liverpool și Chelsea, și sunt șanse importante sa se fi distanțat decisiv spre un nou titlu in Anglia. Cu 11 puncte peste…

- Manchester City - Chelsea, reeditarea ultimei finale a Ligii Campionilor, se joaca sambata, de la 14:30, in etapa a 22-a din Premier League 2021/2022, și poate reprezenta meciul care inchide definitiv discuția despre caștigatoarea titlului in Anglia. Forța dominanta a campionatului, City a atins cifre…

- Pep Guardiola, tehnicianul formatiei Manchester City , nu vrea disputarea meciurilor din Premier League cu portile inchise din cauza coronavirusului. De mentionat faptul ca Marea Britanie se afla intr-o continua crestere a cazurilor de Covid-19. Pep vrea o solutie de mijloc, mai exact le recomanda spectatorilor…

- Manchester City - Leicester se joaca azi, de la 17:00, in etapa a 19-a din Premier League. Ar trebui sa fie o misiune ușoara pentru gazde, de Boxing Day, daca ținem cont de problemele de lot pe care le are trupa lui Brendan Rodgers. Ținand cont ca partida lui Liverpool cu Leeds a fost amanata din cauza…

- Manchester City - Leeds se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 17-a din Premier League. „Cetațenii” vor sa bifeze a 13-a victorie stagionala, in timp ce trupa lui „El Loco” Bielsa are nevoie de puncte pentru a ieși din zona periculoasa. City e liderul la zi din Premier…

- Dupa 2-1 cu AC Milan pe San Siro, Liverpool a incheiat grupa B din Champions League cu maximum de puncte. O performanța istorica pentru o echipa din Anglia. Liverpool, campioana Europei din 2019, a dominat categoric grupa B, vazuta de mulți a fi „grupa morții” din Champions League. Dupa 2-1 cu AC Milan,…