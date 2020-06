Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a emis Ordinul care reglementeaza acordarea locurilor distincte pentru elevii cu CES din scolile speciale si cele de masa, peste numarul de locuri din unitatile respective de invatamant, anunța news.ro.”In contextul parteneriatului dintre Ministerul Educatiei…

- In contextul parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetarii și Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA), Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a emis Ordinul care reglementeaza acordarea locurilor distincte pentru elevii…

- In contextul parteneriatului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii ANDPDCA ,Biroul de comunicare ale MEC ne informeaza ca Monica Anisie, ministrul educatiei si cercetarii, a emis Ordinul care reglementeaza acordarea…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Ministrul Educației a prezentat joi seara, procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a care se intorc la clase pentru pregatirea de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ministrului Educației, Monica Anisie a declarat…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii a transmis tuturor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) din tara si din Bucuresti un Ghid de prevenire Covid-19 in limbaj usor de inteles, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor…