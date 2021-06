S-a redeschis locul unde poți să scapi de caniculă și să te relaxezi Pentru a putea ”lupta” cu temperaturile ridicate, timișorenii și nu numai au o soluție de racorire și relaxare – ștrandul de la Variaș. Acesta a fost redeschis de Primaria Variaș și are o capacitate de 300 de locuri. ”A fost renovat și redeschis in urma cu trei ani. In fiecare an am facut lucrari de […] Articolul S-a redeschis locul unde poți sa scapi de canicula și sa te relaxezi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Primaria Variaș a redeschis ștrandul din localitate, care are o capacitate de 300 de locuri. Locația este deschisa in fiecare zi intre orele 9,00 și 21,00, iar un bilet costa 10 lei pentru copii sau 20 lei pentru adulți. „A fost renovat și redeschis in urma cu trei ani. In fiecare an am facut lucrari…

