S-a redeschis circulația pe bretelele de coborare/urcare pe centura Timișoarei, în zona Ghiroda Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca astazi, de la ora 10:00, s-a redeschis traficul pe bretelele de coborare/urcare in zona conexiunii DN 6 cu centura Timișoara Nord și viitoarea centura Timișoara Sud. „In ultimele saptamani, echipele DRDP Timisoara, prin Secția Producție (SPLD) și SDN Timișoara, au așternut straturi rutiere, au asigurat scurgerea

