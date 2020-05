S-a redeschis Biserica SFÂNTULUI Mormânt "Din motive de securitate si pentru a se evita riscul unei noi raspandiri a COVID-19, numarul vizitatorilor va fi mai intai limitat la 50 de persoane, iar biserica va fi accesibila numai celor care nu au de febra sau simptome de infectie si care poarta masti adecvate".... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

