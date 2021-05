Un tanar in varsta de 18 ani, care ratacit pe munte, in Poiana Costilei din muntii Bucegi, si-a sapat o vizuina in zapada si a supravietuit o noapte. Tanarul este din București și s-a ratacit sambata, in Bucegi, in timp ce cobora cu schiurile. Tanarul era echipat pentru expediție, dar și-a dat seama ca fiind intuneric nu va reuși sa coboare singur, iar șansele sa poata fi gasit noaptea erau mici. Astfel, pentru a trece cu bine peste noapte, bucureșteanul și-a sapat o vizuina. El a reușit sa coboare singur din zona periculoasa in aceasta dimineata, deși salvamontiștii din Prahova și Bușteni l-au…