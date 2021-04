Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 1 aprilie 2021, polițiștii rutieri din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar de 27 de ani, din localitatea Lopadea Noua, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere fara permis, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, vatamare corporala…

- Ieri, 23 martie 2021, in jurul orei 18.50, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata, pe Calea Moților din Zlatna, cu viteza peste limita legala. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu deține…

- Sibian prins de polițiștii din Zlatna in timp ce conducea beat, fara permis și fara declarație pe timp de noapte. A fost reținut pentru 24 de ore Polițiștii din Zlatna au reținut un barbat din Sibiu, dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere, avand…

- Tanar de 26 de ani, depistat in trafic de catre polițiștii din Sebeș, in timp ce conducea fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 26 de ani, din Sebeș, a fost depistat in trafic, de catre Polițiștii din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru…

- La data de 15 februarie a.c., ora 00:00, pe Drumul Comunal 20A, prin localitatea Verveghiu, un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea autoturismul a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in sant. In urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. La testarea cu alcooltestul…

- La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 06,00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Sasciori, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…