S-a răsturnat cu mașina la Albota! Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca un barbat de 24 de ani din Costești care conducea un autoturism pe DN 65, din direcția Slatina catre Pitești, pe raza localitații Albota, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a […] Articolul S-a rasturnat cu mașina la Albota! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

