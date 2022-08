S-a răsturnat cu mașina în șanț, după ce a BĂUT zdravăn și s-a urcat la volan Marți seara, in jurul orei 19.30, un autoturism condus de un barbat de 52 ani, din orașul Marașești, pe DN2-E85, dinspre Bacau catre Focșani, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand avarierea autoturismului. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul alcooltest […] Articolul S-a rasturnat cu mașina in șanț, dupa ce a BAUT zdravan și s-a urcat la volan apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

