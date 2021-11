Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa îsi ajusteze acordul de liber schimb cu UE si sa amâne reformele pietei energetice convenite cu Bruxelles-ul în schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza bani.md. Republica Moldova a declarat stare de urgenta în…

- Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a declarat ca Republica Moldova nu poate recunoaste datoriile fata de Gazprom fara efectuarea unui audit la compania Moldovagaz. Potrivit agentiei Infotag, declaratia a fost facuta luni, 25 octombrie, la o conferinta…

- În anul 2020 întreprinderea moldo-rusa Moldovagaz a înregistrat pierderi de circa 677 milioane lei, dupa ce în 2019 raporta un profit de 22,4 milioane de lei. Acesta este cel mai prost rezultat financiar din ultimii cinci ani al companiei, cu capital majoritar detinut…

- Discutiile dintre Republica Moldova si Rusia raman divergente asupra pretului si altor detalii ale unui nou acord de livrare a gazelor, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilita vineri, dupa expirarea fostului lor pact ce a determinat Chisinaul sa declare "stare de urgenta energetica", relateaza…

- Expertii in domeniul energetic se arata convinsi ca Republica Moldova nu va ramane fara gaze naturale in acest an. Potrivit lor, volumele necesare tarii noastre nu reprezinta o problema pentru Gazprom, iar oficialii de la Moscova ar taragana intentionat semnarea unui contract de achizitie a gazului,…

- In eventualitatea in care negocierile unui nou contract cu Gazprom vor esua, Romania nu va lasa la greu Republica Moldova si o va ajuta sa depaseasca criza energetica. Asigurarile sunt date de europarlamentarii romani, Eugen Tomac si Rares Bogdan, aflati intr-o vizita oficiala la Chisinau, noteaza IPN.

- Acordul cu SAP „Gazprom” privind condițiile de furnizare a gazelor naturale catre Republica Moldova a fost prelungit in ultima zi a lunii septembrie, cu cateva ore inainte de expirarea acestuia, SAP „Gazprom” nu a avut un temei legal pana la acel moment pentru organizarea rezervarii capacitaților necesare…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale (MIDR), vicepremierul Andrei Spînu, astazi, va oferi raspuns, începând cu ora 11.30, detalii despre prețul platit de Republica Moldova pentru gazele rusești, dar și despre termenul în care va fi semnat un nou contract de…