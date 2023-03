Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a fost anulat. Decizia a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

- Concursul la șefia Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmeaza a fi suspendat sau chiar anulat, declara ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, intr-un mesaj pe Facebook, care este și membru al CSP. Se intampla dupa ce Iulian Groza, membru al Comisiei…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a refuzat sa porneasca dosar penal pentru pretinsa imbogatire ilicita pe numele procurorului general interimar, Ion Munteanu, la solicitarea activistului Pavel Grigorciuc. Anunțul a fost facut de catre Grigorciuc, care…

- Serviciul Vamal de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunța trimiterea in judecata a 49 dosare penale pe domeniul vamal, cu sechestre aplicate in valoare de circa 46 milioane lei, in anul 2022.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința unui ex-șef al Direcției sanatate publica a Primariei municipiului Chișinaului, gasit cu o diferența de peste 8 milioane lei intre veniturile declarate și cele reale. Mai exact,…

