S-a publicat in Monitor Ordinul ministrului apararii pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica

Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta noapte, de la orele 00.00 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 pentru modificarea si completarea OUG nr.1 din 1999 privind regimul starii de urgenta.Actul normativ la care facem referire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 274 a fost publicat Decret numarul 224 privind retragerea decoratiei conferite Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Iohannis motiveaza aceasta retragere "avand in vedere gravele deficiente in activitate constatate in perioada…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 242 din 24 martie a fost publicata Ordonanta militara 3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID 19. Actul normativ este semnat de ministrul Afacerilor Interne marcel Ioan Vela, si vazut, spre aprobare de primul ministru Ludovic Orban Avand…

- Ordonanta de urgenta nr. 30 2020 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 231 din data de 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 30 2020 pentru modificarea si completarea unor acte…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 229 din 20 martie a fost publicat Ordinul nr. 50 2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice necesare pentru respectarea izolarii la domiciliu, carantinarii si internarii. Avand in vedere Decretul nr. 195 2020 privind instituirea starii de urgenta…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata, astazi, in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede ca nu se calculeaza și nu se datoreaza…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 219 18.III.2019 a fost publicata Ordonanta Militara privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri.Actul normativ este semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela.Conform…

- Politia Suceava a transmis ca incepand de astazi polițiștii vor putea intra intr-o locuința fara a avea acordul proprietarului și fara aviz de percheziție. In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 868/28.10.2019 a fost publicata Legea nr. 192 din 25.10.2019 pentru modificarea si completarea unor…