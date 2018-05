Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Intrevederea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, desfasurata joi la Parlament, a vizat "situatia si evolutiile previzibile ale economiei, cu accent pe factorii de influenta a ratei de inflatie, precum si referitor…

- Liviu Dragnea a furat "fara rusine" Romania, judetul Teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul, la fel ca si insula Belina, pe care le foloseste acum in interes personal si prezinta anumite intelegeri pe care presedintele Camerei Deputatilor le-ar fi facut contra intereselor Romaniei. Sunt acuzațiile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, se declara ingrijorat de cresterea ratei inflatiei si a indicelui Robor. Liderul PSD arunca problema in curtea BNR, afirmand ca Banca Nationala trebuie sa colaboreze cu Guvernul si Parlamentul."Categoric da (il ingrijoreaza inflatia si Robor-ul - n.r.). Eu…

- Investitorii afirma ca inregistreaza costuri suplimentare privitoare la acest transfer (sisteme informatice modificate, etc) si ca sunt nevoiti sa faca fata unor incertitudini sporite privind acest transfer, in conditiile in care Parlamentul poate schimba mecanismele acestui transfer gandite de Guvern…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi la Focsani ca politica monetara trebuie realizata in urma unui dialog constant atat cu Parlamentul, cat si cu Guvernul, si ca este dispus sa dezbata motivul pentru care s-a marit inflatia si cum influenteaza politica de refinantare, el comentand astfel declaratiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…