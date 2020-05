S-a publicat ghidul absolventului de clasa a VIII-a Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat ghidul absolventului de clasa a VIII-a. Broșura cuprinde locurile de la fiecare unitate școlara din județ, dar și ultimele medii și calendarul admiterii in clasa a IX-a, pentru fiecare forma de invațamant liceal sau profesional. In ghid sunt facute și mențiuni despre cum poți proceda in cazul in care veri sa optezi pentru un liceu din alt județ. Conform metodologiei de admitere la liceu și a precizarilor din Ghidul abolventului de clasa a VIII-a, candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

