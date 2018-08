Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Actul normativ arata cum se vor calcula pensiile din anul 2021, cum se va acorda pensia minima si cand se vor putea pensiona angajatii mai devreme. Potrivit legii, se va putea opta intre pensie si indemnizatie sociala…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.…

