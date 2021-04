Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare de pe strada Viilor din Alba Iulia vor incepe in cursul acestei saptamani, au anunțat reprezentanții Primariei intr-un comunicat. Proiectul include lucrari la sistemul rutier, o parcare cu 150 de locuri, iar pe partea stanga a drumului va fi amenajat un spațiu atat pentru pietoni,…

- Criza de paturi in spitalele din Capitala. Aceasta problema a fost discutata in cadrul ședinței saptamanale a Primariei. Tatiana Bucearschi a prezentat situația epidemiologica din țara, și a vorbit despre situația critica in care s-au pomenit spitalele din Capitala.

- Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac a retras proiectul de hotarare in ceea ce privește regulamentul parcarilor și taxa aferenta acestora din ședința ordinara a Consiliului Local de vineri, 26 februarie a.c., urmare a faptului ca anexele regulamentului nu au fost postate pe site-ul Primariei…

- De luni, 15 februarie, cei interesați de o cariera in poliție sau in celelalte instituții MAI – Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența – se pot inscrie pentru admiterea in școlile de specializare in aceste profesii. Admiterea la școlile MAI – agenți de poliție, agenți de poliție de frontiera,…

- Primaria Buzau va construi un cimitir municipal, pana la sfarșitul lui 2021. In scopul construirii acestui cimitir, in luna octombrie, 2018, Guvernul a aprobat trecerea unui teren viran de 5,7 hectare din administrația Armatei in cea a Primariei. De mulți ani, municipiul Buzau se confrunta cu o criza…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a aprobat calendarul admiterii pentru scolile de agenti si subofiteri din cadrul MAI, astfel ca cererile se vor putea depune in perioada 15-28 februarie pentru cele 2.403 locuri disponibile.

- Peste 100 de cetateni au mers in audienta la Primaria Targu Jiu pentru a-si rezolva probleme in al doilea semestru al anului 2010. Cel mai solicitat serviciu a fost Serviciul de Gospodarire Comunala, unde au fost primiti in audienta 29 de targujieni,...

- Scoala Gimnaziala Nr. 2 ldquo;Poet Ovidiu" organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de muncitor II, in cadrul Compartimentului Nedidactic.Calendarul concursului: 12.02.2021, ora 14.00 proba practica 12.02.2021, ora 16.00 interviulAmbele probe se vor desfasura la sediul…