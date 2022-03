S-a promulgat legea: Vot electronic în toată Rusia Un sistem de vot online criticat de unii dintre candidatii care au pierdut anul trecut alegerile parlamentare va fi implementat pentru a fi folosit pe intreg teritoriul Rusiei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a promulgat luni legea ce cuprinde procedurile privind votul electronic, potrivit Reuters. O coalitie a candidatilor de la Moscova infranti in alegerile parlamentare din septembrie anul trecut sustin ca au fost furati la vot cu ajutorul sistemului de vot electronic si acum incearca sa rastoarne rezultatul prin procese si presiune publica, potrivit agerpres.ro. Folosit atunci numai in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

