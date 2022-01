Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 75 de ani a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, fiind suspectata ca ar fi infectata cu varianta Omicron. Pacienta nu era vaccinata si prezenta multiple comorbiditati, anunța news.ro. ”O pacienta, in varsta de 75 ani, cu suspiciune inalta de infectie cu varianta Omicron,…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a explicat cand se va face resimțita cu adevarat varianta Omicron in Romania. Totodata, doctorul Emilian Popovici a declarat ca atat imunitatea obținuta dupa vaccin, cat și cea obținuta dupa trecerea prin boala au contribuit…

- Autoritatile au anuntat ca a mai fost confirmat joi inca un caz cu varianta Omicron a coronavirusului in Romania. Astfel, pe teritoriul tarii au fost confirmate 3 cazuri cu aceasta tulpina.

- Ministerul Sanatatii anunta, sambata seara, ca primele doua cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la finalul intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania ca probabilitatea ca persoanele depistate pozitiv in urma testarii, la intoarcerea din Africa de Sud, sa fie infectate cu varianta Omicron a virusului este una mare. Conform…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- ​​Autoritatile sanitare olandeze au anuntat marti ca au descoperit varianta omicron într-un test prelevat la 19 noiembrie, cu o saptamâna mai devreme decât estima pâna acum, si ca sunt în curs controale pentru a stabili în ce masura s-a raspândit. Institutul…