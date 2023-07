Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua inaugurarii și deschiderii podului pentru circulație, construit peste Dunare la Braila, s-a produs și un prim accident, o tamponare, informeaza Rador.Un șofer s-a oprit sa faca fotografii și mașina sa a fost lovita din spate de o alta. CITESTE SI BREAKING NEWS Accident cumplit in…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi, scrie G4Media.ro. Podul trece peste Dunare și leaga rutier județele Braila și Tulcea, iar circulația s-a deschis la ora 13.00. Podul cu o lungime de…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Ieri, 22 mai a.c., polițiștii sigheteni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, o femeie de 43 de ani din Sacel, a condus un autoturism, avand direcția de deplasare inspre centrul municipiului, și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit aproximativ 30 de minute pe DN 22 Ovidiu ndash; Mihai Viteazu, in zona localitatii Piatra, judetul Constanta.Un autotren, care a lovit gardul unui imobil si s a pozitionat transversal pe axul drumului.…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier grav s-a produs pe Drumul Național 2B, in localitatea buzoiana Poșta Cilibia. Conform primelor date, in zona s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. O persoana ar fi grava. Trafic dirijat pe DN2B in Poșta Cilibia, accident rutier.Din primele date de la…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Irinel Scriosteanu a anuntat ca sambata a fost asternut ultimul strat de asfalt pe Podul suspendat peste Dunare de la Braila/Galati - Tulcea.

- Un accident rutier s a produs azi, 14 martie, pe autostrada A2 Evenimentul rutier s a produs pe sensul spre in Constanta. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, victima este inconstienta. Motociclistul a pierdut controlul motocicletei cu numere de…