S-a primit ordin: De ce se retrage armata ucraineană și de unde Trupele ucrainene au primit ordin sa plece din orașul Severodonețk, intens bombardat de armata rusa in ultimele saptamani. Orașul este o ruina spune guvernatorul regional, care a anunțat retragerea. Rusia a reușit sa cucereasca tot mai multe orașe din estul țarii dupa ce, titreaza CNN, și-a imbunatațit ofensiva militara. Pe de alta parte, Statele Unite au anunțat ca vor trimite un nou ajutor miltar Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Guvernatorul din Severodonețk spune ca orașul este distrus in proporție de 90%. „Forțele armate ucrainene vor trebui sa se retraga. Am primit ordinul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

