- Angelina Jolie spune ca Brad Pitt, de care s-a separat in septembrie 2016, nu a platit copiilor o pensie alimentara corespunzatoare și dorește ca divorțul de actorul american sa se finalizeze anul acesta, potrivit Reuters.In documentele depuse de avocatul lui Jolie, marți, la Curtea Superioara…

- Julian Nagelsmann (31 de ani), antrenorul lui Hoffenheim, șocheaza prin explicațiile date refuzului de a semna cu Real. "Cine și-ar inchide telefonul daca te cauta Madridul? Nu exista FC Univers și nici club mai mare ca Real. Oferta a venit insa prea devreme. Am 30 de ani, o poziție confortabila și…

- Calificata in cupele europene pentru al treilea an consecutiv, FC Viitorul deschide oficial noul sezon in fotbalul romanesc. Pe 12 iulie, baieții lui Hagi vor disputa, in deplasare, prima manșa din primul tur al Europa League. Motiv pentru care constanțenii au fost primii care au incheiat pregatirea…

- Politistul a tinut cu tot dinadinsul sa se laude pe Facebook. Pe celebra retea de socializare acesta a pus o poza cu amenda pe care a aplicat-o infractorului care a indraznit sa nu grabeasca pasul. Bataie in trafic. O soferita a sarit cu pumnii pe o femeie VIDEO In urma postarii politistului,…

- Opoziția face analiza eșecului moțiunii de cenzura. Respinsa de Parlament cu 166 de voturi, cu peste 60 mai puține decat era necesar pentru ca Guvernul Dancila sa fie demis, inițiativa celor de la PNL, USR și PMP pare sa fi vulnerabilizat mai mult Opoziția. Asta cu atat mai mult cu cat, in loc sa atraga…

- Tristan Tate si Bianca Dragusanu au tinut primele pagini ale ziarelor cu inceputul povestii lor de iubire. In afara de cei doi, in ultima perioada a aparut si o a treia persoana. Mia, asa numita fosta iubita a lui Tristan Tate.

- Absolventii de clasa a XII-a au avut de comentat arta poetica in opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga (PROFIL UMAN), dar si poeziile lui Mihai Eminescu și Tudor Arghezi (PROFIL REAL). BACALAUREAT 2018. Ca in fiecare an, au existat si absolventi care nu s-au pregatit mai deloc pentru "examenul…

- Cristina Chiriac, creatoarea brandului Flori de Ie, considera ca este important faptul ca exista o miscare accentuata de promovare a iei, pentru ca un neam care isi uita trecutul nu poate avea un viitor. ''Lacrimile de emotie pe care le vad in ochii romanilor din diaspora, pe care reusim sa-i…