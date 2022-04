Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș vor primi mai multe dotari care ii vor ajuta sa realizeze intervenții de calitate in urma apariției unor situații de urgența in zona transfrontaliera dintre Romania și Serbia, in principal. Proiectul este finanțat cu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a transmis, sambata, un mesaj pe care cei mai mulți au ințeles ca e menit sa ajunga și la urechile lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Dupa ce recent s-a aflat de la oficialul guvernamental aflat in fruntea MS ca ar trebui ca SMURD-ul sa fie integrat,…

- FOTO| Romania, acord de cooperare cu Turcia: Raed Arafat a semnat Scrisoarea de Intenție privind domeniul gestionarii dezastrelor și a situațiilor de urgența FOTO| Romania, acord de cooperare cu Turcia: Raed Arafat a semnat Scrisoarea de Intenție privind domeniul gestionarii dezastrelor și a situațiilor…

- Antibiotice Iași a produs deja peste 15 milioane de pastile de Iodura de potasiu, din cele 30 de milioane contractate, a declarat marți Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Conform acestuia, autoritațile cauta cea mai buna soluție pentru ca aceastea sa ajunga la populație. „Antibiotice Iași a produs…

- Antibiotice Iași a produs deja peste 15 milioane de pastile de iodura de potasiu, din cele 30 de milioane contractate, a anuntat, marți, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, potrivit Mediafax."Antibiotice Iași a produs deja cred ca peste 15 milioane de comprimate din cele peste 30 de milioane care…

- Acesta a fist incheiat intre Ministerul Sanatații, IRCCS Policlinico San Donato din Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia și Asociația Inima Copiilor din Romania. Copiii care se nasc cu malformatii cardiace vor fi operați in Romania fara a mai fi necesar transferul lor in unitati sanitare…

- Ministerul Sanatatii anunta, marti, ca ministrul Alexandru Rafila a solicitat inceperea demersurilor pentru prelungirea Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice cu Italia, incheiat in 2013. De atunci si pana in prezent, au fost realizate un numar de 1.462 interventii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a solicitat inceperea demersurilor pentru prelungirea Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice cu Italia, incheiat in 2013. De atunci si pana in prezent, au fost realizate un numar de 1.462 interventii in cadrul programului de cooperare.…