Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Politistii au solutionat criza barbatului baricadat in casa cu fetita sa; in urma activitatii de negociere a Politiei Romane, fata sechestrata in casa se afla in custodia politistilor, in afara oricarui pericol, iar barbatul se afla in custodia Politiei, anunta Biroul de presa al IGPR. ‘Operatiunea…

- Barbatul se afla in custodia Poliției Romane. In urma activitaților derulate in cadrul operațiunii, nici fetița, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari.„Scopul misiunii a fost indeplinit. Mulțumim pentru cooperare reprezentanților mass-media”, a transmis Poliția.

- Un barbat s-a baricadat in casa cu fetita de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o. El ameninta ca arunca in aer apartamentul cu o butelie. Polițiștii din Chiajna, judetul Ilfov sunt in alerta, inca de joi seara, dupa ce un barbat s-a baricadat in casa cu copilul și amenința ca arunca in…

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta, inca de ieri, dupa ce un barbat s-a baricadat in casa cu copilul și amenința ca arunca in aer locuința. Barbatul din Chiajna s-a certat cu soția și dupa ce a agresat-o fizic a dat-o afara din casa. El a ramas cu fiica lor de 5 ani și s-a baricadat in casa. Barbatul,…

- Un barbat din judetul Ilfov s-a baricadat in locuinta cu fetița lui de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o din casa. Acesta amenința ca iși va omori copila și ca are mai multe butelii cu gaz pe care le va arunca in aer. Din primele informații obținute de reporterii Observator, individul…

- Alerta in județul Ilfov, dupa ce un barbat din Chiajna s-a baricadat in casa cu copilul sau in varsta de cinci ani, dupa ce și-a alungat soția. Barbatul, in stare de ebrietate, a amenințat ca arunca in aer locuința.

- Un barbat și-a batut soția dupa care s-a baricadat in casa cu un copil de 5 ani. El are in preajma trei butelii și amenința ca le da foc! Barbatul are antecedente penale. El a fost condamnat pentru infracțiuni de circulație. Polițiștii poarta negocieri cu acesta pentru a salva copilul. La data de 4…

- Barbatul și-a batut și alungat soția in urma unui conflict spontan, apoi s-a inchis cu baiatul de 5 ani in casa din Chiajna, județul Ilfov. Barbatul ameninta ca arunca in aer apartamentul cu o butelie, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).„IPJ Ilfov a fost sesizat de catre o femeie,…