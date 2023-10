Stiri pe aceeasi tema

- Politia poloneza a incercuit sambata Piata Pilsudski din centrul Varsoviei din cauza unei amenintari cu bomba, cu o zi inainte de desfasurarea unor alegeri legislative cu mare miza, transmite Reuters. Citește și: Muzeul Luvru din Paris a fost inchis din cauza unor amenințari cu bomba Potrivit presei…

- Negociatorii politiei poloneze au convins in cele din urma barbatul sa coboare de pe monument, a declarat un purtator de cuvant, punand capat unui incident in urma caruia o parte a capitalei a fost izolata cateva ore, informeaza news.ro.Postul privat de televiziune Polsat News a relatat ca in jurul…

- Autoritațile din Varșovia sunt in alerta! Un individ amenința ca are o bomba și ca o va detona in captiala Poloniei. Barbatul s-a urcat pe monumentul dedicat tragediei din Smolensk și a inceput sa spuna ca se va arunca in aer.

- Un barbat amenința ca are o bomba pe care o va detona in centrul Varsoviei, capitala Poloniei. Forțele speciale au evacuat zona centrala a orașului. Un barbat ameninta ca are asupra lui un dispozitiv exploziv, iar poliția a blocat intreaga zona. A inchis strazile din jur și a adus inclusiv mașini blindate.…

- Polonia se opune dorintei Germaniei de a obtine un loc permanent in Consiliul de Securitate al ONU, a declarat joi ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, pentru postul de radio public, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Propunerea, facuta de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este…

- Polițistul beat și drogat care a accidentat o femeie in Caracal, județul Olt, a fost reținut de procurori. Angajatul MAI urmeaza sa fie prezentat, judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Incidentul s-a petrecut marți dimineața, pe o strada din municipiul Caracal. Un tanar polițist, in varsta…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a calificat joi drept "stupid" ca Polonia si statele baltice sa ceara expulzarea grupului paramilitar Wagner de pe teritoriul Belarusului dupa moartea liderului mercenarilor, Evgheni Prigojin, in urma prabusirii unui avion, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres."Liderii…