S-a prăbușit economia! Record absolut al deficitului bugetar Romania a ajuns la un deficit bugetar apocaliptic de 63,66 miliarde lei, mai mare cu 20 miliarde de lei decat in 2020, cand economia a fost efectiv inchisa. Blocul Național Sindical (BNS) a avertizat asupra derapajului nepermis și a aratat ca acesta nu este justificat de așa-zisele investiții despre care vorbea premierul Marcel Ciolacu. In […] The post S-a prabușit economia! Record absolut al deficitului bugetar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

