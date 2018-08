Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 85 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri s-a prabusit marti, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango,Mexic, au anuntat autoritatile, precizand ca nu s-au inregistrate decese, informeaza cotidianul The Independent.

- Un tânar de 19 ani din Arad a fost amendat decatre politisti pentru ca în timp ce conducea o masina a plecat de la volan si s-a urcat pe plafonul masinii, punând în pericol viata pasagerilor din masina, dar si a celorlalti

- Victimele accidentului aviatic din judetul Bacau se afla in grija medicilor de la spitalul Militar din Capitala, care au si comunicat, in prima parte a zilei de marti, informatii noi despre starea de sanatate a celor doi piloti. Transferati in cursul zilei precedente in Bucuresti, pe calea aerului,…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din orasul Murfatlar, a fost ucisa duminica noaptea de sotul sau, in locuinta conjugala, cu mai multe lovituri de cutit aplicate in zona gatului, informeaza un comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit sursei citate, duminica,…

- Actorul si cantaretul american Jackson Odell, cunoscut pentru rolurile din serialele „The Goldbergs" si „Modern Family", a murit la varsta de 20 de ani. Tanarul a fost descoperit fara semne vitale intr-o unitate din California unde se trata de dependenta de droguri. Decesul a fost confirmat…

- Echipa internaționala de ancheta a stabilit vinovatul pentru doborarea zborului MH 17 in Ucraina. Bateria anti-aeriana care a lovit aeronava apartinea Rusiei. In tragedia din 2014 au murit 298 de oameni. Moscova a respins mereu acuzațiile ca a fost implicata.

- Catalin Bordea nu si-a puztut stapani lacrimile atunci cand a vazut surpriza pregatita de sotia lui, Liviu, cu ocazia implinirii a sase ani de relatie. Bruneta a stiut cum sa il dea pe spate.

- Un avion Boeing 737 al companiei Cubana de Aviacion s-a prabusit in timp ce decola de pe aeroportul Jose Marti din Havana, conform televiziunii de stat cubaneze, scrie CNN. Avionul avea la bord peste 100 de pasageri si se indrepta spre orasul cubanez Holguin, titreaza News.ro. A #Boeing 737 #plane crashed…