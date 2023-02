Un barbat a fost amendat, deoarece se plimba gol pe strazile unui oraș din regiunea Valencia din Spania. Dar o inalta curte a anulat hotararea primei instanțe care l-a amendat, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Alejandro Colomar, in varsta de 29 de ani, a fost filmat atunci cand a sosit la tribunal. Deși i s-a cerut sa se imbrace, tanarul bizar avea doar bocanci. La proces, el a subliniat ca amenzile i-au incalcat dreptul la libertate ideologica. El a declarat pentru Reuters ca a inceput sa se dezbrace in public in 2020 si a primit mai mult sprijin decat insulte cand se plimba gol, desi…