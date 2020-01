Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de robotica Army Bot a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a reușit sa obțina locul II la un demo de robotica, organizat sambata, la Blaj. Concursul a fost organizat de echipa de robotica Rubix, a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” și s-a desfașurat sambata in…

- Elevii care fac parte din echipa de robotica „ArmyBot” a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost prezenți sambata, la Timișoara, in cadrul Winter Robotics Game – un demo de robotica in care 24 de echipe din 11 județe și-au putut testa roboții in condiții de competiție. Activitatea…

- Tinerii care iși doresc o cariera in domeniul militar pot participa la ultima etapa a concursului de admitere. Este vorba de elevii claselor a VIII-a absolventi ai invatamantului secundar inferior sau gimnazial care pot participa la ultima etapa a concursului de admitere cu varsta de pana la…

- Vazand interesul scazut al ultimilor președinți ai Romaniei fața de municipiul Alba Iulia, am luat hotararea sa inițiez o propunere legislativa care sa indrepte aceasta nedreptate. Astfel, inițiativa depusa ieri in Parlamentul Romaniei prevede ca depunerea juramantului de investitura a Președintelui…

- Șapte elevi si cinci absolventi ai Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” au fost premiati duminica, 15 decembrie, la „Gala Performerilor 2019”. Evenimentul, aflat la a IX-a editie, a fost organizat de Consiliul Judetean Alba in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Alba. In cadrul galei,…

- Ziarul Unirea FOTO| 22 de elevi si absolventi ai Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, premiati la Gala Performerilor 2019 Duminica, 15 decembrie, 17 elevi si cinci absolventi ai Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” au fost premiati la „Gala Performerilor 2019”. Evenimentul,…

- La Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” a avut loc joi, 5 decembrie, „Balul Bobocilor 2019”. Evenimentul a fost organizat, ca in fiecare an, de colectivul claselor a XI-a. Organizatorii au decis ca tema balului sa fie „Orient Express” iar fiecare pereche inscrisa in concurs a reprezentat o țara…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța consumatorii ca, in data de 25.11.2019, incepand cu ora 22.00, vor avea loc lucrari de relocare ale aducțiunii de apa DN1200 (FIR II),in zona Paraul Iovului,lucrari ce fac parte din constructia autostrazii Sebeș-Turda( tronson I) Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile…