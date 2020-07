S-a ofilit Sparanghelul S-a ofilit Sparanghelul. Mult trambițatul dosar Sparanghelul a fost clasat! Decizia a fost luata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj citat de stiripesurse.ro. Explicația? Faptele nu exista sau nu sunt prevazute de legea penala. Masura este cu atat mai interesanta cu cat Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj s-a sesizat din oficiu in acest caz, iar procurorii ajung sa claseze cauza, tocmai in contextul in care Parlamentul ancheteaza de zor Comisia Sparanghelul. Iohannis și sparanghelul „La data de 09.04.2020 Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj s-a sesizat din oficiu cu privire… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

