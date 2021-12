Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Philadelphia a dat naștere la ceea ce se crede a fi primul ”bebeluș Tesla” din lume: un copil nascut pe scaunul din fața al unei mașini electrice inteligente în timp ce aceasta conducea pe pilot automat, scrie Guardian. Inedita naștere, relatata de Philadelphia Inquirer,…

- Sotia premierului britanic Boris Johnson, Carrie, a nascut o fata, a anuntat cuplul, al doilea lor copil, dupa Wilfred, nascut in aprilie 2020, si cel putin al saptelea al liderului conservator, relateaza The Guardian.

- Premierul britanic Boris Johnson și soția sa, Carrie, au anunțat nașterea celui de-al doilea copil al cuplului, o fetița, transmite digi24.ro. Într-o declarație, un purtator de cuvânt al cuplului a declarat: „Prim-ministrul și doamna Johnson sunt încântați sa…

- Actorul George Clooney a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru “o zi de munca”, insa a refuzat oferta. Vedeta de la Hollywood a afirmat ca i s-a oferit sa joace intr-o reclama a unei companii aeriene insa, dupa ce a discutat cu sotia sa Amal, avocata pentru drepturile omului, a hotarat…

- Nicole Cherry a nascut sambata, 27 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa. Tanara mamica, in varsta de 22 ani, a facut primele declarații de pe patul de spital. Artista este fascinata de fiica ei și așteapta cu mare nerabdare sa ajunga acasa. Este motiv de mare bucurie in familia cantareței! Nicole Cherry…

- Parlamentara ecologista Julie Anne Genter din Noua Zeelanda s-a urcat duminica dimineața pe bicicleta pentru a merge la spital, unde avea sa nasca o fetița o ora mai târziu. Femeia era deja în travaliu când a plecat spre spital, potrivit The Guardian. Este pentru a doua oara când…

- Ramona Pauleanu a nascut prematur gemenii, iar timp ce 5 luni vedeta la PRO TV a pastrat tacerea despre situația prin care a trecut. Fiul ei este in continuare internet in spital, unde este ținut sub atenta supraveghere a medicilor. Proaspata mamica a povestit ce s-a intamplat in sala de operație.Gemenii…